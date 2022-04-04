霧峰警分局內新所、萬豐所員警，當街攔截詐騙車手。（截自臉書《TCPB 局長室》影片）

看到馬路三寶影片網友竟一面倒按讚？一輛黑色轎車在台中街頭當街迴轉，硬生生逼一輛小黃緊急煞車的影片在臉書曝光，竟然獲得超過5000個讚，原來，這是霧峰警逮捕詐騙車手影片，成功追回一名老翁80萬元老本，讓眾多網友看完大讚「帥！」、「像電影情節」。

「自以為得手揚長而去，殊不知這只是個局」，臺中市政府警察局官方臉書《TCPB 局長室》3日上午分享一段影片，只見一輛黑色轎車在一處中央分隔島缺口轉彎，硬生生讓一輛計程車煞車，接著後方另一輛白色轎車加入，將計程車前後包夾。

原來，霧峰警分局接獲報案，李姓老翁接到自稱檢警人員的電話，佯稱涉及刑案要求交出帳戶內現金供監管，得手70萬元後竟食髓知味，要求老翁再交出80萬元，老翁沒再上當，立即報警。

警方將計就計，請老翁依照指示在一處空地交付現金，車手拿到錢後搭計程車離去，不過一切都在警方的劇本之中，內新所、萬豐所員警早就準備好，街頭「精準攔車」。《TCPB 局長室》小編更打趣留言：「詐騙集團以爲安全到手了！但我們想對詐騙集團說#多的是你不知道的事」。

影片曝光獲得超過5千個讚，眾多網友留言：「超帥的，一開始以為是三寶車」、「以為是三寶螃蟹車，正要開罵的我，默默地點了愛心，謝謝所有警察同仁，辛苦了」、「讚讚讚！好像電影情節，感謝警方幫民眾把錢成功攔下，把好吃懶做的宵小逮住」、「差點要拿球棒下車」。

不過也有人直呼：「幸好計程車沒衝撞」、「如果駕駛也是共犯之一，這樣的攔車方式，真的風險很高，副駕駛心臟算大顆」。