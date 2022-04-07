台中市1名78歲王姓民眾，自己推著輪椅出外，竟從從潭子區中山路一帶的家中，以輪椅代步一路推到北屯區來，長達3公里路程，滴水未進，最後累的停在北屯區崇德19路與豐樂5街口，員警見老翁獨坐在輪椅上，身旁無人照料，從其身上一張紙條連絡家人平安助返家。

台中市政府警察局第5分局四平派出所巡佐鄭健偉、警員陳博武日前行經北屯區崇德19路與豐樂5街口見1名老翁獨坐在輪椅上，身旁無人照料，該處地處重劃區地帶，附近住家並不多，員警感覺有異遂上前關心查看。

在警方接觸並了解後，發現該名老翁無法言語及書寫文字

，難以溝通的情況下，要進行人別身分查證，無奈老翁身上無攜帶任何證件。

眼見天色已漸漸灰暗，該名老翁又僅身著單薄短袖衣物，警方擔心其人身安全及身體不堪負荷，先行將該名老翁帶回派出所休息。

警方檢視老翁身上所攜帶物品尋找聯絡方式，幸而發現1張紙條有家屬聯絡方式，經警方連繫後，家屬再行至派出所將王姓老翁帶回。

老翁家人表示，因老翁因病無法用言語表達，趁家中無人注意，自行從潭子區中山路一帶的家中獨自划著輪椅一路到北屯區來，就這樣推了3公里後，幸由警方巡邏發現，平安無事將人送回，感激警方協助。

台中市警察局第5分局分局長林沐弘指出，員警察覺這名老翁有異樣，主動關懷需要協助的長者，視民如親，提醒民眾注意家中長輩行蹤，並佩戴可聯繫的相關資訊或愛心手鍊在身上，即使在不易溝通狀況下，也能盡快通知家屬以免親友擔心。