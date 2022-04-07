桃園市觀音區有名86歲的羅姓老翁，6日下午走到家門外曬太陽透氣，卻因為一陣風吹來將大門關上，老翁被鎖在門外不知所措徘徊街頭，熱心民眾見狀向警方通報，員警立即前往關心並透過老翁的孫女到場幫忙開門，讓老翁能夠順利返家休息。

大園警分局表示，6日16時許接獲民眾通報，中山路一段的巷弄內有名老翁在路上徘徊許久，似乎需要協助，新坡派出所警員王品翔、李佳欣獲報後立即到場關心，但老翁雖能說出自己的姓名，卻不記得住家地址，並表示他只是想走到家門口曬太陽透氣，卻沒想到大門被突然吹來的一陣強風關上，導致他被鎖在門外，不知該如何是好。

員警隨後帶著老翁向附近鄰居詢問，順利得知老翁的住處，且其女兒就住在隔壁，於是立即前往敲門，果然沒多久老翁的孫女就從屋子裡走出來，她看到爺爺被警察帶回家也感到一頭霧水，經員警告知原委後才恍然大悟。

老翁的孫女表示，白天父母都外出工作，她是因為學校停課剛好在家，但可能是她在房間內，所以沒聽到爺爺微弱的呼救聲，所幸員警即時提供協助，才讓爺爺能夠平安返家，非常感謝警方的熱心幫忙。