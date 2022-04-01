周五（4月1日）是愚人節、也是清明連假前夕，受到美股全面殺低影響，台股的電子權值股再遭空頭獵殺，終場指數下跌 67 點，收在17625 點。三大法人合計賣超 97.51億元；外資賣超105.9億元，提款第一名為晶圓二哥聯電逾4萬張，鴻海和台積電也倒貨萬張左右。聯電被外資賣爆，ptt股板網友狂喊「99二哥 又快被斬首了」、「可不可以不要再欺負二哥」、「我二哥天下無底」。

台股今天成交量持續低迷，只有2287億元，投資人買氣縮手，在清明連假前觀望氣氛濃厚。觀察三大法人資金動向，外資賣超106.01 億元，投信持續買超 9.79 億元、為連4買，自營商賣超 1.33 億元，三大法人累計賣超 97.51 億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名個股，除了航空雙雄和中鋼外，仍以金融族群為主，依序為長榮航（13,054張）、中信金（12,930張）、中鋼（12,006張）、國泰智能電動車（10,989張）、開發金（10,377張）、國泰金、台新金、中工、華航、大同。

隨著聯準會升息，科技產業成本增加，營運雜音也浮現，外資賣超前10名除了2檔非電子股外，其餘全鎖定電子股，依序為聯電（42,494張）、鴻海（10,956張）、台積電（9,674張）、廣達（8,207張）、群創（7,994張）、誠美材、中信關鍵半導體、元大台灣50、玉山金、日月光投控。

對於外資抱航空雙雄、金融，卻大砍電子，網友也發表自己看法，「大哥二哥發哥 哥字輩的全都賣」、「半導體不香惹」、「飛機還可以追嗎==」、「可惜沒撿到中信金」、「假仙的幾天後今天又通通買鋼鐵了」、「長榮航差不多可以空了吧」。

值得留意的是，中石化（股票代號1314）因生產硫酸銨飆更兇，成隱藏版農金概念股，今天股價亮燈漲停，收在13.35元，卻沒在外資買超名單，引發網友熱烈討論，「1314好像都被隔日沖大戶買去了」、「中石化是凱北哥跟永寧哥來解救套牢的大家」、「美林也很愛隔日沖 有價差他不會缺席的」、「是哪個主力還是隔日沖買的 真會炒」、「大摩真的撿到錢」、「外資最早3/17~3/22就買超一萬多張1314在等坐轎了」。