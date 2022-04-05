身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，5日帶同立委高虹安和縣市議員參選人參訪竹北市中華照顧者關懷協會，了解該協會以烤地瓜和賣咖啡協助街友就業，發現新竹縣市政府對街友問題是各自為政，認為新竹生活圈交通等共同問題，應該成立合作平台先解決。

中華照顧者關懷協會理事長劉志枰介紹該會協助輔導街友就業的相關工作，首先和中國時報合作，中時每天提供60份報紙，讓新進街友從最簡單賣報紙，開口跟民眾說話，增加接觸人群的機會，也是街友重回社會的開始。

劉志枰說，竹縣列冊街友有86人，該會提供個別化輔導，設置「咖啡烘焙庇護工場」和「胖卡餐車」烤地瓜，目前有8名街友接受輔導就業，從中找到工作價值，也安排到台北市做勞務性的油漆工作，期早日回到正常生活。

柯文哲發現新竹縣、市政府是各自處理街友問題，並沒有做整合，建議比照台北市和新北市，建立一個合作平台機制，並有提供給街友社會住宅。

柯文哲隨後談到新竹縣市合併問題，指新竹縣市應先就交通、水利等議題先行整合，而不是一開始就提大新竹合併的政治議題。

立委高虹安則說，不管是交通還是無家者等議題，雙北有溝通平台，但新竹縣市好像因是敵對政黨關係，什麼事情都壁壘分明，完全沒有辦法做。

高虹安認為，新竹縣市有很多問題並不是靠地制法一個字的修法就可以完成，更不要因為年底要選舉，就不去把問題整合處理，不管是建輕軌還是無家者等，也不能因為縣市是不同政黨就不做。