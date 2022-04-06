小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮國際6日將選出新任董事長，外傳弟弟派將支持大姐夫鄭深池擔任。市場認為，新任董座一旦正式交接，弟弟派恐將發動攻勢，長榮兆元集團各子公司經營權爭奪戰就此開打。

【1】長榮國際今選董座 暗潮洶湧

長榮國際6日召開董事會，長榮海運董事張國華主持新舊任交接董事會，並在董事會中投票表決新任董事長人選，進行交接。據傳，弟弟派亦考慮於4月8日召開臨時董事會備案，因此董事長人選何時拍板備受關注。

【2】客運公車2030年全面電動化 電巴大爆發 產值1,700億 充電樁、電池等產業春天到了…

國發會推出2050淨零碳排規劃，加上俄烏戰爭影響、油價波動大，交通部加速2030年客運公車將全面電動化。據交通部估計，十年推動期間可帶動國內產值1,700億元效益，並提供56,000個就業機會，未來市區巴士加速電動化，對車王電集團轄下的華德動能、成運汽車及鴻海等電動巴士製造商，受惠將很大。

【3】單月恐虧損 面板廠擴大減產

在一線品牌大砍電視面板訂單、IT面板價格跌幅擴大的情況之下，第二季面板價格跌勢不止。市調TrendForce預期，若依照目前面板價格跌勢來看，第二季底單月虧損的壓力浮現，面板廠會更「積極」面對減產，估計將減產5～10％。

【4】工總慰留至今日17時 王文淵若堅辭 苗豐強接任呼聲高

工總理事長王文淵請辭案，工總3月24日理監事會議決議，全力慰留王文淵直到4月6日17時，屆時王文淵若辭意依然堅定，則尊重其決定，不再為難他。至於新任理事長人選，工總理監事會核心人士指出，理監事會同意理事長辭職前，「王文淵依然是理事長，在這之前不會考慮『新任』理事長的問題。」

【5】本土疫情延燒 電信三雄 再啟動分流辦公

中華電信5日表示，已從3月28日開始實施分艙分流，並將執行至4月10日。台灣大5日宣布，自4月6日起至4月15日，全員以居家工作為主，各單位因業務所需之必要人力且盡量以已完成接種二、三劑疫苗者，始得進辦公室上班，並暫停同仁間跨棟接觸。遠傳電信5日宣布，取消訪客進入辦公場域及限制實體會議參與人數。