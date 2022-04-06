加拿大將全面推動國民施打第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，希望能防堵第6波疫情爆發。加拿大建議各省和地區應儘快為80歲以上和住在養護機構的長者施打。

加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization，NACI）今天建議，各省和地區應儘快開始為80歲以上的長者和居住在養老護理院的人提供第4劑COVID-19疫苗（或稱第2次加強劑）。各省可以酌情考慮，讓70至79歲的老人也能成為第1波接種第4劑的對象。

在所有年齡層中，老年人是最容易出現重症、需要住院治療的群體。加拿大公共衛生署已經預測，Omicron亞型變異株BA.2傳播力大，將在未來幾週使全國感染病例和住院人數明顯增加。

委員會認為，繼續推進疫苗注射率，讓更多人願意接種第3劑或第4劑疫苗，不僅可以降低病毒的高傳染性，亦能避免染疫後的重症風險。

加拿大有少數省份已經先開始向老年人或有嚴重免疫力問題的人提供第4劑疫苗，國家免疫顧問委員會今天發布建議後，安大略省決定進一步向60歲以上國民提供第4劑，卑詩省亦宣布向70歲以上的老年人提供第4劑。

總體而言，加拿大符合年齡資格的可注射人口中，有81%接種了兩劑COVID-19疫苗，47%接種了3劑。華人聚居最多的安大略省，有82%的人接種了兩劑疫苗，49%接種了3劑；卑詩省則有85%接種了兩劑，53%接種了3劑。

病毒學家凱文（Alyson Kelvin）認為，很多人對接種第3劑感到猶豫，是因為不知道第3劑疫苗的重要性，且加拿大政府一直使用「完全接種疫苗」一詞來代表「已接種兩劑疫苗」，會令人以為有兩劑就可以完全免疫，但現在情況已經改變。

加拿大國民逐漸接受與病毒共存，許多省分也取消了戴口罩的規定，不過最近疫情有惡化趨勢，例如今天安省因染上病毒而住院的人數達到1091人，為2月以來首度超過千人。多倫多衛生官員已呼籲民眾重新戴上口罩。

卑詩省省長賀謹（John Horgan）昨天發布聲明證實自己已經感染COVID-19，但症狀很輕微。同時，卑詩省衛生官員，醫師亨利（Bonnie Henry）今天表示，由於Omicron變種病毒傳播性大，根據模型估算，50%的省民可能已感染COVID-19，19歲以下人群的比例更高達60%。

亨利說：「並不是每個有抗體的人都會出現症狀，甚至不知道自己感染了病毒，這是因為接種疫苗提供了很好的保護作用。」（編輯：韋樞）1110406