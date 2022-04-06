南海情勢持續緊張，菲、美舉行年度大型軍演之際，菲國總統杜特蒂昨天說，馬尼拉和北京沒有任何爭吵，兩國可以討論南沙群島問題和菲國漁民的捕魚權。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天出席中國出資興建的賓安杜-古王城大橋（Binondo-Intramuros Bridge）落成典禮。

杜特蒂致詞時，感謝中華人民共和國身為加強菲律賓重要基礎建設的合作夥伴，並向在場的中國駐菲大使黃溪連表示：「黃大使，菲律賓和中國，我們沒有任何爭吵。我們可以討論南沙群島（Spratly Islands），也許還有我國人的捕魚權，直白地談，沒有別的。」

杜特蒂3月底表示，若俄烏戰爭升級並向外擴散，菲律賓可能遭波及。為避免菲國捲入戰爭漩渦，他4月8日將與中國國家主席習近平會談。

1月底以來，馬尼拉和北京發生數次海上爭議。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨天說，中國解放軍海軍792號電子偵察艦於1月29日到2月1日未經馬尼拉允許進入菲國海域時，主要是偵察菲律賓和美國海軍在蘇祿海（Sulu Sea）的聯合演習。

他表示，這艘中國艦艇在菲國內水海域徘徊逗留，未遵循「無害通過」原則。「這是個敏感區域，因為它不在公海內。這是內水，是巴拉旺省（Palawan）和民答那峨間水域。」

羅倫沙納說，北京「不能在我們的領海內監視我們」。

另外，菲律賓海巡署3月通報，一艘中國海警船在黃岩島（Scarborough Shoal）海域、距菲國巡邏艇約19.2公尺處近距離活動，違反國際海上避碰規則。

針對這兩起事件，馬尼拉當局分別召見中國大使要求說明及向北京提出外交抗議。

南海情勢緊張之際，菲國外交部昨天表示，外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）和羅倫沙納9日將出席在東京舉行的菲日外交和國防部長「2加2會談」。

菲國外交部表示，菲日兩國正深化政策和安全合作，預計這次會談「將為菲律賓與日本未來10年的安全夥伴關係奠定基礎」。

這是菲、日兩國首度舉行2加2會談。除了日本外，馬尼拉僅與美國建立2加2會談機制。

在此同時，菲美兩國正進行「肩並肩」（Balikatan）年度大型聯合演習。為期12天的軍演將於8日閉幕。

今年演習出動近9000名官兵，規模為30年來首見，且軍演地點之一是鄰近台灣的卡加延省（Cagayan），並首度進行包含愛國者飛彈系統的兩棲登陸演習，備受關注。（編輯：韋樞）1110406