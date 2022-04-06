科技業給人收入高、福利好的印象，讓不少人相當嚮往。一名從事科技業工作10多年的男網友分享，他的年薪比一般人高，所以經常被朋友虧「工作好賺又輕鬆」，後來那名朋友也進了科技業，結果做不到一年，就因為工時長、休假少等原因提了離職，讓他相當無奈。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，之前在科技業工作10多年，每天工作13個小時，因此年薪比外面的服務業、工廠都來得高，讓朋友相當羨慕，不僅時常虧他錢多、有錢人，還認為他的工作好賺又輕鬆。

有次公司缺人，原PO便邀請朋友來面試，也順利取得Offer，結果做不到一年就辭職，詢問後才知道，朋友認為在這裡工作不僅工時長，休假又很少，根本沒時間出去玩，因此決定離職，讓他忍不住冷笑，「當初羨慕我的薪水，怎麼不想想我是用肝和時間換來的」。

貼文一出，有網友回應，「突破盲腸」、「天下沒有白吃的午餐」、「科技廠靠的是加班跟獎金，不然薪水真的沒比較多」、「13小時真的是需要肝和意志力」、「不要用眼睛看人工作，每個工作每個位子都有他的難處」。

也有過來人表示，「我曾做過1天12小時的大夜班身體就受不了，真佩服那些可以長時間做的人」、「每天上班12想時真的很高壓，尤其越上游的有壓交貨壓力，常常臨時假日被召回，真的不是人人都能習慣的，時間永遠不夠用」、「沒覺悟真的不要來科技業，浪費大家的時間」。