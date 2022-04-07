隨著民眾逐漸習慣與疫情共存，開始逐步找回愛運動的熱情。例如目前當紅的籃球聯盟P.LEAGUE+，隨著比賽邁入下半球季，進場看球人數持續增加，平均滿座率達8成以上。球迷回籠也帶動銀行運動聯名卡成績翻紅，以北富銀來說，截至2021年底，悍將聯名卡流通卡量已近36萬卡，與2020相比成長率超過15％，穩居台灣運動聯名卡第一名；去年12月新推出的勇士聯名卡則在客群經營表現突出，動卡率較行內整體簽帳金融卡高出6成以上，展現運動對消費者的吸引力。

北富銀表示，運動可強健體魄、增進幸福感，有助於整體國力提升，為鼓勵全民健康運動風氣，富邦長期支持國內體育發展，從高爾夫球、網球、馬拉松、舉重到棒球、籃球，除了透過培育菁英選手和球隊、冠名主辦國際賽事等方式給予支持，更結合金融職能與球隊合作發行聯名卡，透過對廣大消費客群的深度經營，引導國人養成良好運動習慣。

悍將聯名卡是目前台灣第一張同步發行信用卡及簽帳金融卡的運動聯名卡，去年市場上多家信用卡權益普遍縮水，悍將聯名信用卡為了捍衛球迷用卡體驗，不僅維持預售票平日5折、假日9折權益，更開放現場可刷卡購票並享有平日買一送一回饋，還能以紅利積點兌換富邦悍將棒球隊限量好禮，同時，持悍將聯名信用卡到富邦悍將主場商品專賣店購買周邊商品，出示當年度有效之指定悍將家族會員卡，最高可享8折優惠；到True Yoga Fitness、健身工廠或雄獅旅行社等指定運動、休閒通路消費，也有卡友獨享優惠。

勇士聯名卡今年則配合球季例行賽提供專屬優惠，即日起至5/8止，使用勇士聯名卡於富邦勇士官方售票網站或APP購買C區例行賽門票可享9折優惠，在主場購買官方商品可享95折優惠；新卡友在5/31以前開卡並在60天內綁定指定行動支付首刷一筆達100元，就送麥當勞豬肉滿福堡乙份，刷卡三筆且累積金額達1,500元，加贈麥當勞超值全餐乙組。此外，為滿足卡友食衣住行，更提供了cama cafe咖啡、Pinkoi購物、 Agoda訂房、 foodpanda外送、 kkday旅遊行程及淘寶網購等多項優惠，讓球迷暢快享受精彩球賽、輕鬆滿足生活享樂！