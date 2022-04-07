上海疫情持續升溫，6日總計新增322例確診及19,660例無症狀感染，單日本土案例總數達到19,982例再創新高。

大陸國家衛健委7日宣布，6日總計新增1,284例本土確診及21,711例無症狀感染。上海有322例確診及19,660例無症狀感染，吉林省有890例確診及1546例無症狀感染。

因應疫情狀況，上海鐵路部門7日起，將鐵路客票預售期臨時調整為5天（含當天），恢復時間另行通知。同時將根據旅客購票情況，動態靈活安排運力，精準滿足旅客出行需求。此外，據大陸國務院聯防聯控機制統一部署，4月初，江蘇、浙江將緊急為上海抗擊新冠疫情期間相關隔離人員提供房源，總量為6萬間。其中，江蘇、浙江各3萬間。

根據國務院聯防聯控機制統一部署，4月初，江蘇、浙江將緊急為上海抗擊新冠疫情期間相關隔離人員提供房源，總量為6萬間。其中，江蘇、浙江各3萬間。