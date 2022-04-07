民進黨屏東縣長黨內初選由立委周春米勝出，周春米表示，自己就是深深感謝，這是大家對屏東價值的堅持，也是希望能夠繼續延續安居樂業、「我屏東我驕傲」的品牌，她接下來更要與屏東鄉親一起創造歷史，拚出屏東第一位女縣長。

周春米指出，只有團結才能讓屏東向前，剛剛民進黨中央黨部公布初選結果後，自己很榮幸獲得屏東縣民的肯定和支持，贏得這場初選，後續待中執會通過，正式代表民進黨成為2022屏東縣長的候選人。

周春米表示，自己現在的心情千言萬語就是一句深深感謝，謝謝所有屏東鄉親的信賴、支持還有參與，大家一起完成這次民進黨初選，讓這次初選可以更榮耀，並且把這樣的能量投注到將來屏東的發展與打拚。

周春米指出，自己要先謝謝兩位優秀的同志莊瑞雄、鍾佳濱，會用電話跟簡訊來跟他們表示感謝，因為有他們的參與競爭，一起完成民進黨最驕傲的民主競爭價值，中間過程雖然有些激烈與交鋒，但是大家都是希望把自己最好一面呈現出來，初選告一段落後，也會向莊瑞雄與鍾佳濱請益。

周春米強調，這是大家對屏東價值的堅持，也是希望能夠繼續延續安居樂業、「我屏東我驕傲」的品牌，接下來會更具體整理相關的願景，以「五大核心產業、六大發展區域」為經緯，在現有執政基礎上，把這些更具體落實，所有屏東鄉親值得這樣來打拚，自己會讓屏東繼續向前。