警方於上月底拘提57歲王姓主嫌等7人到案，訊後依法移送法辦，不法獲利逾2000萬元。（警方提供）

查獲倒廢土幕後集團 不法獲利逾2000萬元

新北市環保局去年9月獲報三峽區不肖業者假藉植栽之名整地亂倒廢土，新北市府環保局重案組、新北市刑大重案組、三峽分局立即組成專案小組，於上月底拘提57歲王姓主嫌等7人到案，訊後依法移送法辦，不法獲利逾2000萬元。

警方調查，王嫌從事土方業者，長期把持操控大台北地區土石方，過去一貫犯罪模式，先與建築工地的「土頭」接洽，再利用砂石車載運廢土、土資場整土，最後傾倒棄土場，全部都是自己人採一條龍方式經營。

去年8月底，先勾結劉姓農民所提供的農地，以植栽整地為晃子，實為傾倒建築工地廢棄土方石，短短一個月，統計砂石車輛進入該棄土場傾倒達1100多次，初估傾倒廢土達3萬立方米，由於傾倒量過於龐大，面積竟然還溢出到國有土地，不法獲利逾2000萬元。

案經新北市府組成專案小組追查多月，展開收網行動，訊後依廢棄物清理法、山坡地保育利用條例、水土保持法、竊佔罪嫌將王嫌等7人移送新北檢偵辦。

新北市政府警察局呼籲，破壞國土結構安全，恣意傾倒土石方造成環保污染，嚴重危害到國人環境安全，將會受到法律嚴厲的制裁，切勿以身試法，新北市警局將持續結合市府相關單位，打擊環保犯罪，彰顯除惡務盡的決心。