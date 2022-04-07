嘉義市盧山橋新建工程施工現況。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市盧山橋新建工程進度超前。（廖素慧攝）

嘉義市通往二高的重要聯外道路東義路及盧山橋新建工程，目前橋面主梁已吊裝完成，接續進行橋梁拱肋部分吊裝作業，市府工務處表示，新建的盧山橋預定9月間完成，可望9月底至10月初先開放通行，同時東義路拓寬工程繼續施工。

嘉義市長黃敏惠7日偕同經濟部水利署第五河川局副局長吳明華視察盧山橋施工現況，了解工程進度、品質、工區安全及防汛整備情形。

黃敏惠表示，新盧山橋橋面主梁已經吊裝完成，目前進入橋梁拱肋吊裝施工，工作人員到牛稠溪河道內作業，拱肋最高垂直距離達34公尺，吊裝施工困難度高，汛期即將來臨，施工期間也要做好防汛準備。

黃敏惠表示，新建盧山橋採雙拱鋼構橋型式，橋梁長度205公尺不落墩，完成後將成為全台灣單跨第2長的橋梁，解決了牛稠溪水流受阻的問題，就能改善長久以來的積淹水情形。

市府工務處表示，東義路及盧山橋因部分地區低窪易淹水，每逢大雨屢屢造成水流淹漫過現有橋梁，2020年11月動工建新橋，截彎取直，去年12月上梁，今年3月20日已完成主梁吊裝，工程進度56.1％，較預定進度50.3％超前。

新盧山橋預計今年9月底全部完工，東義路拓寬工程繼續施工，整體工程預定2023年6月完工。

市府工務處長蘇文崎指出，近幾年建材物料持續漲價，新建盧山橋工程依中央公共工程委員會公布的工程款物價指數調整標準，調整工程費用，從動工至今累計已追補包商共約2100萬元。