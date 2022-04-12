國立暨南大學校園設置探索教育中心，將於9月啟用。（暨南大學提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南大學與埔里鎮公所，推動「埔里鎮地方創生發展計畫」，向教育部體育署爭取前瞻計畫補助經費2800萬元，在暨大校園內，興建中部地區最完善的低、中、高空的探索教育中心，將於今年9月完工啟用。

暨南大學推動具在地特色的課程與運動，興建中區戶外探索教育中心，12日邀集前立委蔡培慧、埔里鎮長廖志城，議員陳宜君、葉仁創及地方團體代表，就探索教育設施建構，進行意見交流。

蔡培慧表示，地方人士都希望南投縣內能夠設立探索教育中心，提供縣民遊憩與運動場域，為回應民意需求，她在擔任立委期間，協調體育署透過前瞻計畫爭取專案補助，也感謝暨大提供良好的場地，協助興建探索教育中心。

廖志城指出，當初要興建探索教育中心，但是埔里鎮內遍尋不著合適的國有地，所幸暨大願意提供場地，未來還會投入教育經費，培育相關人才，不僅回應地方需求，同時成為暨大體育績優生的培訓場地，具有多重效益。

暨大校長武東星表示，實踐大學社會責任，一直都是暨大的首要目標，因此非常樂意與地方攜手合作，未來將配合教育部國民及學前教育署、體育署、南投縣政府，推動戶外冒險與山野教育，並配合特色運動課程，舉辦寒暑假戶外探索教育營隊，甚至結合在地特色納入運動觀光行程，提供多元的戶外遊憩體驗。

地方團體代表陳巨凱表示，地方人士對於探索教育中心有很高的期待，未來也將與暨大合作善用設施，共同為培育下一代努力。