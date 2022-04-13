因應超高齡社會來臨，讓長者獲得更完善的社區照顧，新北市政府與新店當地天主教耕莘團隊合作，共創新北第一處以區域醫院為樞紐，建構新店央北社區長照機構及耕莘多科別復健復能診所，13日正式啟用，打造區域醫動養聚落亮點的願景，讓新店央北社會住宅成為全國的新標竿。

新北市長侯友宜今出席央北社區長照機構及診所啟用典禮指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3000人。根據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，但健康平均餘命72.3歲，有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任，不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力，因此更須要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

侯友宜說，新北願景工程銀杏計畫第一處選定新店央北社宅為開端，結合社區長照機構、復健復能多科別醫療服務、托嬰托幼、身障照顧及即將啟用的心理衛生中心等社會資源，形成具體而密實的照護網絡，一體規劃的多元服務，翻轉民眾對於社會住宅的既有成見，也突顯新北市政府整合社會各界資源，打造「活力新北、健康新北」的目標。

衛生局長陳潤秋補充，社區長照服務願景將在2025年完成百家社區長照機構，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，期盼在2026年超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式，讓新北長者能夠在地安老。