近日台灣香港協會理事長桑普接受訪談時批評台灣政府，「讓港人來台，卻不給他實質的身分，將難以建立其對在地的認同感，更難以在台深根」，呼籲台灣給予港人政治參與的權利，並縮短定居年限及相關門檻。

陸委會今日召開記者會回應指出，目前港人如經許可定居，或是定居之後享有公民的身分，可擁有相關政治權利，包括登記為公職候選人、擔任軍職及組織政黨。但這些公民身分，必須在台設籍滿10年才能擁有，外國人都是類似的規範；除此之外，其餘的國民權益跟國人並無二致。

陸委會表示，對於香港人的定居申請案，相關機關都依法、依規定逐一個案審查，只要沒有國安疑慮就會許可定居。近年許可定居的香港人數量每年皆有增長，從2018年的1090人、2019年的1474人、2020年的1576人，到2021年的1685人。

陸委會強調，港人移民都會從居留開始，居留人數這兩年都破萬。陸委會解釋，居留跟定居是不同階段，兩種申請會有時間差，人數也不能直接相互比較，這是各國情形皆然。陸委會未來會持續盤點研議相關的規範，給予港人更實質的制度性協助。