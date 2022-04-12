學測成績已公布，考生進入選填志願階段，陸委會在官方IG貼文「赴陸就學你不能不知道的8件事」，提到從陸校轉赴歐美深造困難、網路封鎖、思想審查等現象，強化到大陸求學等諸多負面形象。大學校長認為，此文鮮明反映政府的反中立場，不過點閱率很低，經小編發布在社群媒體，作法有點類似偷偷模摸，不計效果。

陸委會在IG以影音的形式發文，主旨訂為「赴陸就學或發展，請做好風險評估」。內文寫道：「大學學測成績日前公布了，小編知道有些同學因為個人生涯規畫，想要到中國大陸求學或發展，但還是要不厭其煩地提醒大家，赴陸前務必審慎考量，做好風險評估，希望青年朋友都能在自由開放的環境一展長才」。

內文同時也提到「赴陸就學你不能不知道的8件事」，分別是：

1、從中國大陸高校轉赴歐美深造較以往困難。

2、網路設限封鎖資訊瀏覽不便。

3、校園及日常生活受中共思想審查與行為監控情形嚴重。

4、民眾發表之言論受到中共高度審查管控，常因言獲罪。

5、美中貿易衝突致陸方就創業情勢日趨嚴峻，畢業後謀職不如想像中容易。

6、中國大陸疫情資訊不透明危及健康安全。

7、在陸就學之部分院校系所學歷返臺無法被採認。

8、遇到困難或問題可撥打諮詢服務專線請求協助。

實踐大學前校長陳振貴表示，陸委會利用IG發布8點「赴陸求學八不」文宣，分條説明台生到大陸求學的風險，雖然點閲率低，但經由小編張貼在IG，作法有點類似偷偷模摸，不計效果。

陳振貴認為，此文內容反應陸委會，在兩岸高教停止交流且我國疫情升溫之際，趁機作點自我解釋與宣導，說明政府停止兩岸文化交流的正當性。

陳振貴提到，雖然讀者是小眾，也不見得是學生，但是可以看出政府鮮明的反中立場。在新媒體發達的今天，為拉籠年輕人，展現「保護」年輕人的姿態，同時贏得年輕選票的用心，可見一斑。