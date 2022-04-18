台灣女歌星陳芳語(Kimberley)，外型甜美還具備酥麻嗓音，近來與大馬男星黃明志合作《玻璃心》一曲，歌詞充滿諷刺性，再度引發話題討論，對於她的感情狀態外界一直相當投以注目，2年前她認愛《超級偶像7》出身男友林利豪，還找來男方出演單曲MV，之後便常常公開在社交平台放閃，讓粉絲相當看好兩人發展，無奈所屬公司卻證實雙方已經和平分手。

根據《三立新聞網》報導，陳芳語這段戀情已交往2年，近來她至高雄大港開唱，有媒體提問穿著火辣衣服，男方是否會同意？當時陳芳語回應：「為什麼要問他？」而當被問及結婚問題，她說希望目前以工作為主，35歲以後才有結婚打算，反應不如預期熱烈，怎料竟在此時已送走上一段感情。

去年，陳芳語在線上聽歌會受訪，對這段感情相當有自信，「他原本就是比我還更認真的人，我覺得他好棒，我就是想要一起這樣，能有一起做的事。」還聊到結婚話題：「我很愛他，但我還沒有30歲，我覺得我還是個小孩，很多事還不懂，希望能一起成長，經過這些讓我更成熟長大的過程，他算是教我非常多，很感謝他，讓我這2年成長很多，想法跟思想變了很多。」

那時她已經跟林利豪處於同居狀態，之後又高調曬出恩愛照。如今羨煞眾人甜蜜熱戀卻已經遠去，IG上再也找不著雙方親密合照，經紀公司也對此說明：「去年12月與林利豪先生已協議分手，因二人對未來目標及想法沒有共識，除去戀人關係，仍不影響二人在音樂及其他商務合作，Kimberley非常謝謝林利豪先生一路的陪伴。」