1名女網友在《Dcard》發文，她和男友交往3年，2人感情穩定，也都很愛對方，不料日前男友卻說，因為前女友找他復合，為了不想不想留下遺憾，所以決定和原PO分手，貼文一出，吸引大批網友留言：「太渣了吧」、「他前女友又出現，被拋棄的肯定又是你」。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，她和男友交往3年，相處上沒有問題，也都很愛對方，但男友曾提過他有1個忘不了的前女友，聽說是分分合合沒有交往很久，原PO表示從上週開始男友的態度就怪怪的。

直到前幾天，男友跟原PO坦白，他想分手，因為前任覺得之前突然分開很可惜，所以回來找他復合，為了不想對不起原PO，男友跟朋友及家人討論後過，決定選擇前任。因為他不想要留下遺憾，雖然男友也知道原PO才是最適合他的人，但他就還是喜歡前女友。

網友們紛紛在貼文底下留言：「太渣了吧，你跟他3年的時間算什麼？放生了」、「他選擇了他前女友，你就應該看清他。即便你們未來真的又在一起，要是他前女友又出現，被拋棄的肯定又是你，不要不信邪」、「沒什麼好遺憾的好男人很多」、「他們有一直私底下偷偷聯絡？不然3年後突然說要復合也太奇怪」、「放棄這個爛男人吧！把自己過好一點，記得這男的如果又要回來找你，不要理他，他根本不配擁有愛情」。