32歲馬來西亞「鋼琴女神」李元玲是李雲迪門下愛徒，不但琴藝高超，外型更是相當美麗火辣，IG有著超過225萬追蹤數，經常在IG分享辣照的她，日前無預警貼出與前男友的合照，痛揭男方劈腿她的閨密，如今更氣到公開男方的真實姓名跟IG帳號，撂話：「很多人排隊想幫我揍死你」。

不曾在網路上談論情史的李元玲，本月10號突然在IG貼出與某男的親密合照，但不是放閃，而是渣男Alert(警報)」，踢爆前男友在與她交往期間，劈腿她閨密，而男方被抓包後還放話警告，要是她說出兩人關係就要開罵，李元玲則毫不畏懼直接公開此事，警告眾女性不要中了他的圈套，更加碼在IG限動貼出閨密正面照，痛心表示介紹他們彼此認識，「她就背著我私底下跟他約會，真的不敢再相信『閨密』」。

李元玲再更新IG限時動態，吐露前男友跟她分手後的荒唐行徑。(翻攝自cathrynli IG)

事情曝光後，許多粉絲留言關心、勸慰李元玲，其中，有人透過IG問與答提問：「渣男怎麼樣了？」，李元玲大方透露，男方「躲起來不敢面對，不承認、不負責、不理會，有本事玩，沒本事承擔後果」，更狠揭前男友的慣性手段，就是從女生身上拿完好處後就拍拍屁股走人，兩人分手後，對方立刻開始放膽撩妹，「在IG到處信息美女，整個圈內一半的網美都收過他的撩妹信息」。

李元玲也透露，雖然她揭發了男方的渣男犯行，但對方完全不知悔悟，照樣到處拈花惹草，甚至更加活躍，想要更多美女認識他，「自從得到了我過後，面子大了起來，面子給多了，猴子都以為自己是獅子」，甚至公開男方真實姓名，「楊XX，你躲吧，多(躲)遠一點，因為很多人排隊想幫我揍死你」，同步還公開了男方的IG帳號，超級氣憤。