徐若瑄將在5月7日首度登上台北小巨蛋舉辦「VIVILAND」演唱會，距離開唱倒數1個月，正緊鑼密鼓排練行程，被問及演唱會嘉賓？她鬆口說，「這次共有7位嘉賓一起登上小巨蛋。」且每位嘉賓都會有不同以往的合作型式。

她感謝好友們來力挺小巨蛋，「很開心能跟我音樂上的好朋友們，在我人生第一場小巨蛋演唱會上，和全場觀眾共創難忘的回憶。」可以公布嘉賓姓名？她賣關子，「我只能說有男有女。」更用心安排每位嘉賓都有精彩合作橋段，預告當天會給大家一場最棒的秀，「大概是沒來看會遺憾的那種精彩。」

她現在排開所有工作，專心備戰、練唱、跳舞及練體能等，日前在社群發彩排照，釣出「五月天」主唱阿信回應，還點了一堆歌說「想聽」，讓粉絲們興奮不已，徐若瑄開心回覆，「全都唱給大家聽。」她釋出演唱會新視覺化身2角色，分別穿著紅色禮服、黑色西洋劍戰服面對面舉著西洋劍對戰，這張圖的構想是致敬代表作〈狠狠愛〉。

近期本土疫情持續延燒，外界關注萬人演唱會能否如期舉行，徐若瑄將在下月開唱，7日表示一收到小巨蛋傳出確診足跡消息，她與她的團隊們立刻快篩，全數陰性平安，「謝謝媒體的關心，希望大家都平平安安。人生本無常，我還是會奮力準備好演唱會，並配合一切相關政策。」