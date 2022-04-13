桃園市蘆竹區傳出1名消防隊員確診，據了解該名住在新竹，這2天輪休返家，13日出現身體不適，自行快篩呈陽性，經醫院採檢確診，目前匡列85人快篩皆為陰性，PCR結果則尚未出爐。
據悉，該名隊員居住地為新竹，12、13日輪休並未到隊上，近期也沒有執行防疫專案，返家後有在新竹與朋友相聚，13日起床後感覺喉嚨不舒服，趕緊使用快篩試劑呈陽性，到醫院採檢確診。
衛生局表示，該名個案會在明天列入新竹的個案，不過由於其職場位於桃園，已針對大隊、分隊同仁共匡列85人，快篩結果皆為陰性，PCR結果尚未出爐。
桃園市蘆竹區傳出1名消防隊員確診，據了解該名住在新竹，這2天輪休返家，13日出現身體不適，自行快篩呈陽性，經醫院採檢確診，目前匡列85人快篩皆為陰性，PCR結果則尚未出爐。
據悉，該名隊員居住地為新竹，12、13日輪休並未到隊上，近期也沒有執行防疫專案，返家後有在新竹與朋友相聚，13日起床後感覺喉嚨不舒服，趕緊使用快篩試劑呈陽性，到醫院採檢確診。
衛生局表示，該名個案會在明天列入新竹的個案，不過由於其職場位於桃園，已針對大隊、分隊同仁共匡列85人，快篩結果皆為陰性，PCR結果尚未出爐。
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