要在科技重鎮新竹市預約疫苗，竟然只能「一通一通電話」打去診所？即將投入年底新竹市議員選戰的國民黨文傳會副主委何志勇今（19）日直播「預約疫苗」，打到第21通電話才成功預約；何志勇質疑新竹市的疫苗預約系統，還停留在「撥接時代」。

何志勇團隊夥伴尚未接種第三劑，何志勇今日陪同預約新竹市合約診所疫苗，並且全程直播，紀錄新竹市民要花多久時間，才能成功預約；結果是在打到第21通電話後，才成功接種疫苗，之前的大多數診所都表示「已經額滿」。

何志勇表示，新竹市的防疫專區網頁沒有即時更新的預約狀況，對市民來說，只能一通一通致電詢問，若是全部額滿，豈非市民在打完44通電話之後，才發現徒勞無功；而對合約診所來說，也因此而必須接聽許多無效電話，徒增社會成本。

何志勇以他縣市的系統舉例，新北市可以「Google表單」預約，桃園市、台北市可以把「未額滿」框列出來，而新竹市身為台灣的科技重鎮，預約系統卻還停留在「撥接」時代，完全沒有雙向互動功能，包括新竹市的衛生所「隨到隨打」站也無法預約，很容易造成民眾去排隊，最後卻白跑一趟。

何志勇呼籲林智堅，雖然已經在爭取下一份工作，還是要用心在新竹市政上；否則現在的工作沒做好，如何能得到桃園市民、新竹縣民的青睞？若真的已無心在新竹市，何不乾脆請辭，「勇往直前」！