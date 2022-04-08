在台南舉辦的世界三大蘭展之一「2022台灣國際蘭展」，閉幕後接續舉辦「遍地開花」，台南市市長黃偉哲表示，蘭展的花材佈置於大台南共38處地點，在南市人氣景點、公務機關等地重新布置，讓台南市民及旅客有更多機會看到蘭花之美。

「台灣國際蘭展」3月26日至4月5日展覽期間，迎來20.6萬觀展人潮，顯見蘭展在疫情影響下仍深具魅力。黃偉哲表示，蘭展結束之後，為使花材充分利用，市府投入些許經費，讓蘭花能夠於台南市各大景點及機關遍地開花，使市民朋友及遊客都能免費觀賞蘭花，也讓台南的蘭花被更多國人看見，並融入民眾日常生活之中。

台南市農業局長李建裕指出，市長相當關心蘭展花材後續利用，因此邀集觀旅局、民政局、文化局、交通局、教育局、市場處、衛生局等7個單位，協力於台南市共38處地點佈置微型蘭展，規劃在風景區景點、文化展館、學校、公所、市政中心等38個展示點接棒展出蘭花。

展期自4月9日至4月22日，藉此延續2022台灣國際蘭展熱度，讓更多市民朋友欣賞蘭花、喜愛蘭花。

此外，台灣蘭花產銷發展協會也特別為蘭展設置數位線上展覽(https://vr360.com.tw/vr/2022TIOS/index.html)，以3D環景技術掃描主題館、競賽館、蘭創館、商務館、商業品種區等五大展館內容，讓民眾能隨時身歷其境走訪蘭花奇幻世界。