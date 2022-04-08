第10屆立法委員日前完成財產申報，民進黨立委高嘉瑜堪稱立院股神，在一年間把手中逢低買進的21張台積電賣到剩2張，而美國政界也有隱藏版女股神：美國衆議院議長裴洛西，財信傳媒董事長謝金河表示，其實斐洛西夫婦都是投資高手，去年兩夫妻的股票投資報酬率56%，比股神巴菲特還厲害，今年重押特斯拉(Tesla )，該公司股價更是一路狂漲。

謝金河以「裴洛西是投資高手」為題在臉書發文指出，台灣近期政壇最勁爆的新聞是裴洛西在本週末訪日之後，計畫來台訪問，最近美國媒體也熱心討論斐洛西，並且戲稱她是新一代女股神，原來斐洛西夫婦都是投資高手，去年兩夫妻的股票投資報酬率56%，比股神巴菲特還厲害。值得注意的是，斐洛西的投資也跟著巴菲特走，像他們投資組合中的美國運通銀行(AXP)、蘋果（AAPL)都是巴菲特的核心持股，除此之外，還有聯博(AB)，PayPal及Disney。

謝金河進一步指出，裴洛西夫婦與巴菲特不同的是，裴洛西夫婦重押馬斯克的Tesla，去年裴洛西執行Alphabet期權獲利500萬美元，今年又執行Tesla認股權證，其丈夫保羅於3月17日，以每股500美元的執行價行使看漲期權，購買了2500股特斯拉股票，而美國大市值公司今年以Tesla表現最出色，這次Tesla反彈到1152.87美元，距離今年最高價1243.49美元不遠，可見裴洛西夫婦投資眼光十分精準。

謝金河強調，在美國政治人物投資股票，只要申報是合法的，在台灣也要申報，但經常引發政治大波浪，政治人物都談股色變，像斐洛西這樣的投資，一定會有人去指控她有無內缐交易。