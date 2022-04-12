★分析

Chase Investment總裁Peter Tuz表示，過去一兩個月來有兩種賣壓，債息持續上揚主要影響科技股和其他成長股，另一種是對經濟放緩或衰退感到擔憂所引發的賣壓，影響的是能源股和許多原材料相關股。今天的市場這兩種都有。所有人都在關注通膨數據，最新公布的數據料將再創40年新高，可能促使聯準會加大、加快升息步伐。

摩根士丹利首席美股策略員Michael Wilson表示，美國股債兩市對經濟前景過於樂觀，相信這個情況不會持續下去，而周期股前景最堪憂，將促使投資人持續採取防禦性策略。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑。受油價大跌影響，能源股重挫3.11%，表現最疲弱；其次為科技股跌2.60%。成長股掛帥的非必需消費類股大跌1.89%。具防禦概念的工業股收跌0.29%和原材料股跌0.45%，跌幅相對和緩。受惠利率升高，金融類股小跌0.48%。

在道瓊指數成分股方面，微軟下跌3.94%，跌幅最大。

★重磅股

重量級科技股全軍覆沒，蘋果跌2.55%、亞馬遜跌2.16%、谷歌母公司Alphabet跌3.35%、特斯拉跌4.83%、臉書母公司Meta跌2.64%、網飛跌2.21%。

主要晶片股亦全面收黑，輝達跌5.20%，跌幅最大。美光跌0.15%，相對抗跌。英特爾跌0.96%、高通跌0.97%、恩智浦跌1.18%、德儀跌1.25%、應材跌3.10%、超微跌3.59%。

★焦點股

推特收漲1.7%，報47.01美元。該社群平台最大股東、特斯拉執行長馬斯克決定不加入其董事會。

特斯拉大跌4.8%，收在975.93美元。中國乘用車協會（CPCA）周一公布最新產業數據，中國3月整體乘用車總銷量為161萬輛，較去年同期大減10.9%。特斯拉3月售出65,814輛上海廠製造的電動車，較2月成長16%，但由於上海實施防疫封控，特斯拉3月份的中國製電動車產量較2月僅小幅增加154輛，為55,462輛。

媒體和串流媒體公司Warner Bros Discovery上市首日股價收漲 1.4%。該公司由Discovery Inc與AT&T旗下資產合併而成。

輝達重挫5.2%，收在219.17美元，投銀Baird以訂單取消和潛在需求放緩為由，將該公司的股票評級從「表現優於大盤」調降為「中性」。

在美國上市的鬥魚、虎牙直播、網易和嗶哩嗶哩上漲2.1%～7.2%，中國監管當局在時隔9個月後恢復了其國內網遊版號審批。

蘋果跌2.55%，收在165.75美元。路透援引知情人士報導，蘋果將在未來數周面臨歐盟的另一項反壟斷指控。音樂串流平台Spotify向歐盟監管機關投訴而觸發相關調查。

加拿大電商Shopify上漲2.35%，收在617.38美元。該公司宣布1股拆為10股的股票分割計畫，並將給予創辦人Tobi Lutke「黃金股份」以維持其控制權。

標普1500航空股指數逆勢勁揚2.7%，原油價格不斷下跌，為航空業帶來提振，達美航空飆漲4%，阿拉斯加航空漲1%，美國航空集團 漲2.3%，西南航空漲3.4%，聯航漲1.1%。

★台股ADR

台股ADR全面下跌。

台積電ADR收跌1.73%，為97.57美元，換算台股價格為566.88元。

聯電ADR跌2.61%，為8.21美元，換算台股價格為47.7元。

日月光ADR跌2.78%，收在6.64美元，換算台股價格為96.45元。

中華電信ADR跌0.47%，為44.08美元，換算台股價格為128.05元。(2-2)