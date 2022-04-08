竹北市「莊敬三橋」通車，2名婦女推著娃娃車走橋上人行道，往返勝利七街和八街不用再遶行。（羅浚濱攝）

新竹縣治二、三期人口成長迅速，社區大樓林立，人車多要沿東西向的豆子埔溪邊道路遶行，縣府興建兩座跨溪橋樑後，再投入3210萬元新建「莊敬三橋」，銜接勝利七街與勝利八街，8日由縣長楊文科、立委林為洲等人熱鬧通車，喜迎南北路網更完善。

楊文科表示，為改善縣治二、三期聯絡道路，中央補助2535萬，縣府配合674萬元，新建莊敬三橋貫穿豆子埔溪，打通後銜接十興里和北興里，讓當地民眾交通不要再繞行，也能緩解勝利七街、八街交通壅塞問題。

立委林為洲表示，該橋樑量體雖小，但在中央與地方合作下，解決過去莊敬三路「無尾巷」的困窘，成功打通交通任督二脈，為地方帶來良好效益。

工務處養護科長張淇銘簡報指出，新闢的莊敬三橋採單跨鋼板梁橋，橋面寬度16米，橋長22.8米，雙向二車道配置，樑底採豆子埔溪洪水位加高設計，以達到洪水位不溢堤效果，並於兩側各設置3.25米人行道，塑造以人為本的城市空間。

居住鄰近社區大樓的陳姓民眾表示，附近社區大樓居民很期待再興建1座跨頭子埔溪的橋樑，終於完工通車，民眾前往交流道和竹北大遠百的道路更順暢。2位推娃娃車的婦女說，橋樑有人行步道，往返勝利七街、八街不用再遶道，真的很方便。

地方民代和十興里和北興里民眾倡議，在莊敬三路興建跨越豆子埔溪的「莊敬三橋」，銜接勝利七街與勝利八街，解決周遭交通繞行及壅塞問題，縣長楊文科裁示工務處興辦，工程在去年2月動工，經1年多時間完工，8日通車典禮，宣告竹北南北路網更完善。