（市場上不少大戶豪宅，不乏由法人購置，不過行政院擬修法禁止私法人購屋，未來若三讀修法完成，恐將改變高資產客戶的購屋模式。圖／蔡惠芳)行政院昨（7）日通過內政部版的平均地權條例修正案，擬禁止私法人購置住宅，採許可制。根據先前政府官方統計資料顯示，法人購屋佔全體購屋宅數比率約4％，整體占比並不高；不過房仲業今（8）日表示，實務上有些中大坪數的豪宅社區，登記人不乏公司或境外法人，台北甚至有豪宅社區裡，6成的房子都是法人持有，預期未來新制上路後，可能會改變高資產客戶的購屋模式。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天表示，從地政司的外國人購屋狀況來看，英屬維京群島的外資，在2015～2019年就取得13萬坪的建物，位居所有外國人之冠。曾敬德表示，其中，除了一些中小企業主透過公司名義購屋外，高資產族群也會利用公司名義購置不動產。房仲業預期，未來若私法人購屋須採許可制，可能會減少高資產族群利用公司名義購屋的意願，但若有實際購屋需求，還是會登記在個人名下。曾敬德指出，私法人購屋管制對於整體房市影響有限，但可能會改變高資產族群的購屋模式，面對主管機關限縮豪宅貸款成數、管制法人購置住宅，有需求的高資產族群可能會多利用個人名義購屋。