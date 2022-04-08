長榮（2603）發布今年3月合併營收達586.70億元，年增83.98％，月增6.08％，再創新高，累計第一季合併營收為1,708.16億元，年增89.9％，也是歷史新高。

雖然近期俄烏戰推升油價高漲，但長榮74.8％運力已裝脫硫塔，使用便宜的高硫油，加上預期運價4月季節性轉強及5月美國線長約換約，6月美西碼頭工人換約，7-10月進入傳統旺季，長榮營運將持續轉強。