長榮3月營收再創高 營運續強 17:242022/04/08 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （長榮3月營收再創高，營運續強。圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮（2603）發布今年3月合併營收達586.70億元，年增83.98％，月增6.08％，再創新高，累計第一季合併營收為1,708.16億元，年增89.9％，也是歷史新高。 雖然近期俄烏戰推升油價高漲，但長榮74.8％運力已裝脫硫塔，使用便宜的高硫油，加上預期運價4月季節性轉強及5月美國線長約換約，6月美西碼頭工人換約，7-10月進入傳統旺季，長榮營運將持續轉強。 長榮張國華拋退場條件 願售持股 受疫情影響 長榮航至月底滬台往返班機減班 #長榮 #轉強 #換約 #營收再創高 #續強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不動產公會批罔顧人權、經濟效率 04:102022/04/08 財經焦點 不到10分鐘 鄭深池當選長榮國際董事長 04:102022/04/07 財經要聞 航運最猛大戶又上船！買回長榮價格曝光 網驚訊號來了 08:472022/04/08 財經 鄭深池復出 登長榮國際董座 04:102022/04/07 財經焦點 權證星光大道－慧洋 運價可望續漲 04:102022/04/08 證券．權證 長榮兄弟內鬨 大哥張國華拋震撼彈：1前提下願退出集團 17:542022/04/07 財經 長榮跌深 台驊、中環逢低加碼買進 04:102022/04/08 財經要聞 預售禁止換約轉手潮湧現！雙北以外壓力更大 17:052022/04/08 房市新訊 長榮國際鄭深池上任 火速開戰 04:102022/04/08 財經要聞 《盤後解析》量縮反彈逾百點 周線救不回 14:592022/04/08 財經 1分鐘讀財經》長榮散戶砍在阿呆谷 2大多頭總司令殺進搜刮船票 08:252022/04/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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