行政院主計總處8日公布物價調查結果，因油料費隨國際油價調漲，以及蔬菜受2月寒流遞延影響價格，3月通膨率（消費者物價年增率）達3.27％，不僅是115個月以來的新高，更是連續第八個月超過2％，外食費年增率5.26％，更是159個月以來新高，直逼2008年12月的5.31％。

綜合統計處專門委員曹志弘表示，主因油料費隨國際油價調漲，以及蔬菜受上月寒流遞延影響價格上揚，加以個人隨身用品價格上漲所致，但春節假期過後，旅館住宿費及國內旅遊團費回跌，以及水果價格下跌與冬衣服飾折扣促銷，抵銷部分漲幅。

曹志弘表示，外食費最近幾個月漲得比較厲害，3月的月增率持續縮小、來到0.47％，2月月增率0.96％較1月1.53％更低，漲幅確實持續收斂，但預計今年的年增率高點會落在第三季，整體要到第四季才會降下。

受到俄烏戰事影響，曹志弘指出，無論是生產者物價總指數（PPI）或是躉售物價總指數（WPI）都較2月擴大，主要是因為農工原物料受到戰事影響，讓進口物價年增17.24％，預期國內原物料還會受到進口物價持續推升。