英國3月通膨率 20年新高 23:132022/04/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國通膨加速升溫，國家統計局（ONS）13日公布，受燃料價格上漲帶動，3月消費者物價指數（CPI）年增7％，創1992年3月來最大年增幅，高於經濟學家預估的年增6.7％，2月CPI年升6.2％。經濟學家預期能源價格飆漲推升家庭電價之下，英國4月通膨年率可能進一步擴大超過8％。 專家估 美衰退機率衝2年新高 《國際經濟》油價飆漲引通膨 美3月CPI年增估續創40年新高 #英國 #CPI #經濟學家 #通膨率 #英國通膨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》憂通膨太傷 歐股連三跌 16:102022/04/13 財經 亞太選邊站 俄烏戰事加劇去全球化 04:102022/04/12 產業財經 《盤中解析》台積復活 萬七、5日線回來了 11:092022/04/13 財經 美國3月PPI年增11.2％ 增幅高於市場預期 22:592022/04/13 財經 得硬通貨者得天下 04:102022/04/13 時論廣場 美國3月CPI年增8.5％ 創下40年新高 22:162022/04/12 財經 德國3月CPI年增7.3％ 創40年新高 03:332022/04/13 財經 通膨率衝高 前兩月實質總薪資年減0.16％ 18:172022/04/13 財經 通膨漲不停 美國3月消費者物價指數估升破8％ 10:462022/04/12 國際 英國情資：俄侵烏新指揮官上任 意欲集中控制 17:202022/04/13 國際 富拓：歐元兌美元或有大行情 04:102022/04/13 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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