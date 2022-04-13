英國通膨加速升溫，國家統計局（ONS）13日公布，受燃料價格上漲帶動，3月消費者物價指數（CPI）年增7％，創1992年3月來最大年增幅，高於經濟學家預估的年增6.7％，2月CPI年升6.2％。經濟學家預期能源價格飆漲推升家庭電價之下，英國4月通膨年率可能進一步擴大超過8％。

專家估 美衰退機率衝2年新高
《國際經濟》油價飆漲引通膨 美3月CPI年增估續創40年新高
#英國 #CPI #經濟學家 #通膨率 #英國通膨