晶鑽生醫(6815)去年合併營收3.95億元，改寫歷史新高，年增28.99%，稅後淨利4192萬元，年增279.4%，每股稅後盈餘1.96元。董事會通過每股擬配發現金股利0.1782元與股票股利1.5855元，合計股利1.7637元，盈餘配發率近達9成。

晶鑽總經理謝佳憲表示，公司的提美拉線材是唯一由台灣自主研發與製造、並取得TFDA第二等級醫療器材上市許可的合法線雕線材，目前已導入全台200~300間診所應用。而獨家代理的第三代音波系列新品也獲醫美連鎖品牌通路青睞。

今年除預計新品上市效應可望延續外，將繼續推動提美拉線材在中國、美國的取證上市進度，以及投入包括開發次世代提美拉線材、刺激組織再生有效抗衰老且改善顏值的全新自有品牌產品。繼成功插旗線雕拉提市場後，預計今年底、明年初將再推出自有品牌新品，擴大顏值經濟版塊布局，公司對今年營運展望抱持樂觀。