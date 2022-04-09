宜蘭台銀蘇澳分行驚傳張姓理財專員，盜領客戶存款近億元，台銀總行經確認證實有此事，張姓專員遭記2大過免職，3月9日生效，案發後張男不見人影，警方於4月7日在張男住處將他拘提到案，並向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，40多歲的張姓理財專員2000年進入台銀蘇澳分行任職，一直到3年前晉升為初級襄理，3月1日本來調動至羅東分行，豈料未如期報到且曠職多日，台銀總行覺得奇怪，調查張男帳戶，事情才東窗事發。

根據民眾向媒體爆料，張男盜領金額近1億元，跟台銀總行清查的金額有出入，台銀總行表示，目前得知盜領金額為2000萬元，2個客戶受害，已賠償其金額給被盜領客戶。

張男犯案後行蹤成謎，檢警於7日在張男士林的住所發現將他的行蹤，隨後將人拘提到案，並扣得現金240餘萬元，訊後，依違反銀行法，銀行職員特殊背信、刑法詐欺取財等移送檢方。

檢方複訊後認定張男嫌疑重大，且於逃亡中遭拘提到案，因此認為張男有再次逃亡之虞，亦有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。