根據《財訊》報導，3月下旬，華新麗華集團旗下PSA華科事業群之一的軟性電路板廠商，重訊公告東友科技、菱光科技董事長黃育仁辭去獨董一職。這是黃育仁繼2021年底辭去東元董事席次後，再卸下另一董事職務。

《財訊》向黃育仁的媒體窗口詢問不能兼任獨董原因，得到的回應僅是：「因個人事務繁忙。」根據公告，黃育仁的任期原本至2023年6月，為何突然忙到不能兼任嘉聯益獨董了？

《財訊》分析，時間回推到2021年3月，東元集團爆發會長黃茂雄與少東黃育仁掀起父子爭奪經營權，甚至展開司法戰，雖然七月的董監改選，黃茂雄陣營獲八席董事大勝，黃育仁派也獲三席，雙方停火和解。但之後黃育仁不僅離開東元董事會，東元轉投資聯昌電子控告時任董事長的黃育仁掏空背信，檢方也持續偵辦中，黃育仁還因此在今年初遭到境管。

《財訊》報導進一步指出，由於黃家父子大戰時，與東元有三代交情的華新麗華董事長焦佑倫力挺黃茂雄，市場即傳出黃育仁與焦家關係出現微妙變化，如今又辭去嘉聯益獨董職務，留給外界不小想像空間。