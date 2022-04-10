專業五金品牌振宇五金(2947)111年3月合併營收達1.49億元，月增33.63%，振宇五金除積極拓展門市及建立倉儲，並推出如：租就GO服務、點工成金及經營社群等專業諮詢服務，以及與電商/外送平台合作，振宇五金總經理洪國展表示，未來毛利率仍有提升的機會。

振宇五金3月合併營收1.49億元，月增33.63%，年增10.5%，累計第1季合併營收4.36億元，較去年同期增加5.04%。

振宇五金積極拓展在北部及南部地區開發新門市，除今年度3月已開幕的恆春門市外，位於桃園市春日路、高雄市小港區、屏東縣屏東市及台中市梧棲區的社會住宅店鋪已經進入展店籌備階段，而振宇五金仍有其他地點也持續評估並進入簽約階段，可望在今年度完成70間門市的目標。

就市場來看，洪國展表示，110年底住宅數屋齡介於20~40年占44.67%最多、超過40年者占31.69%，屋齡30年以上之房屋占比將近全國房屋總數的一半，顯示我國房屋屋齡相對較舊，帶來房屋翻修市場商機，連帶提升居家五金修繕及五金DIY零售市場需求。

振宇五金表示，透過新展店門市營收發酵，搭配公司所推出的各項服務，如：租就GO服務、點工成金及經營社群專業諮詢服務等，為整體營收帶來不少助益，未來在高雄鳳山南倉正式啟用後，分布在北中南的三個倉儲中心，可望供應未來全台約150間門市的物流配送，加上同步積極招募及培育人才，讓振宇五金展店目標奠定穩固的基礎，並以突破百家門市據點之目標邁進。

振宇五金服務也隨時代升級，除了數位經營客戶關係，與Line Pay、街口支付、Apple Pay等結合提供客戶多元支付，並與外送平台業者合作，希望能擴大業務服務，為營運增添動能。