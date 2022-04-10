網友拍下母鴨帶8隻小鴨出沒台東海濱公園海邊，讓網友笑翻「真是一群鹹水鴨」。（翻攝自臉書台東大小事）

海水清涼無比，連鴨媽媽也懂玩！有名網友在臉書上傳1部15秒影片，他拍下鴨媽媽帶著8隻小鴨，往著海浪衝去，鴨群隨著海浪一波一波的打來，也搖搖晃晃、浮浮沉沉，直到鴨媽媽趕緊上岸，8隻小鴨們，也努力跟上腳步上岸；最後原PO也留言表示鴨群已安全上岸；網友見影片也開玩笑表示「一群鹹水鴨」。

一名網友在臉書社團「台東大小事」發文，並上傳1部15秒影片，他在貼文寫下「海濱公園海邊怎麼會有鴨」；從影片可見，1隻母鴨帶著8隻小鴨，慢慢地走向海中，第1波海浪打來，鴨群被衝擊後，穩定腳步浮在海中，隨著第2波海浪打來，母鴨也趕緊往岸上走，小鴨也努力跟上母鴨的腳步，影片最後，母鴨展開雙翅，朝向岸邊走上來。

影片一出，網友紛紛留言，「這是大自然賜給人類無上的至寶，鹹水鴨」、「海水清涼無比」、「鴨寶寶：媽媽妳很懂玩餒」、「危險耶，帶錯地方了」、「花嘴鴨吧！野生的」、「希望這一群鴨子可以安然無恙」、「誤認成人工湖了啦」、「很少看到會自行先醃漬的鴨子」。

另外還有網友認為鴨群，應該是從旁邊森林公園走出來的野生鴨群，由於太熱下水玩耍，但多數網友比較擔心鴨群的安危；原PO後來也在貼文留言表示「放心海水鴨都自行上岸了」。