台股今早挑戰5日線落空，盤中再跌逾百點；台北外匯經紀公司新台幣匯價今早開盤28.94元，貶3.4分，匯銀預測，台股多頭反攻力道薄弱，本周新台幣匯價恐現「29」字頭。

美聯準會鷹派言論推動美國公債收益率漲至多年來的高點，同時俄烏衝突沒有談判休戰的跡象，西方國家預計對俄羅斯實施更多制裁，中國大陸本輪疫情還未見終結跡象，原油需求遭打擊。全球股市普遍下跌，美國10年期公債殖利率來到2.7%的三年高位，美元觸及100關口。

富達分析，美聯準會公佈的3月會議記錄顯示，許多與會政策制定者準備在未來幾個月以50個基點的幅度加息。還表示將在5月會議後以每月950億美元的速度縮減資產負債表，顯示美聯準會可能進一步收緊貨幣政策以遏制通膨。俄烏戰爭未決，全球通膨高漲，央行積極調整貨幣政策可能性增加，市場波動與投資氣氛皆可能受到影響。

目前美國逐步放寬防疫限制，採取「與病毒共存」模式，近期多項經濟數據回穩。綜觀3月份的公布的數據，部分交通、服務業指標已經恢復至接近疫情前水準，美國失業率更是再創新低。經濟數據亮眼，給足美聯儲縮表的底氣。

FED升息給予美元強大支撐，央行統計，今年以來（至4月8日）美元指數反彈4.24%，新台幣匯價貶值4.21%。