品冠挑戰說唱新聞，首登主播台PK沈咏吟。（壹電視提供）

品冠日前到《新聞夜PRO》挑戰播新聞，一口字正腔圓的咬字，被讚譽很有名嘴架勢。一日主播初體驗，品冠除了挑戰播報時事，還改編了多首招牌情歌，以詼諧幽默的歌詞逗樂全場。螢光幕前身經百戰的品冠，開錄時依舊緊張到手指冰冷，雙腳更是控制不住地狂發抖，品冠直言：「唱的真的比說得容易！」

品冠穿上主播正裝，難得來到專業的新聞攝影棚，首先挑戰觀眾最有感的「萬物皆漲」新聞，報導中提到鳳梨酥、汽水，甚至高鐵票價都撐不住喊漲，他感嘆大家的荷包都快凍未條，簡直是漲到「無可救藥」，品冠不忘趁機打歌：「一天一天漲價到無可救藥，雞蛋麵粉漲到你克服不了。」錄影當天，正巧遇上北台灣氣候即將變天，品冠還改編了經典歌曲《我以為》，道出「我以為會是好晴天」的無奈心聲，更一本正經地提醒觀眾：「大家要記得收衣服、星期四千萬不要洗車！」

自認說話「輪轉」的品冠，坐上主播台心情還是相當緊張，加上攝影棚溫度低，手指凍得像冰棍，雙腿也不由自主地一直發抖。當主播沈泳吟問到：「播新聞有比唱歌難嗎？」品冠毫不猶豫地回答：「唱歌輕鬆多了！」深刻領教到術業有專攻的道理。《新聞夜PRO》單元「一日主播」晚11點在壹新聞播出，邀請A咖藝人進棚體驗主播工作，藝人有趣的斜槓體驗。