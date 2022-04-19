壹電視主播李美萱，前年年底結婚，年初傳出與老公「做人成功」，還一舉懷了龍鳳胎，眾人聞訊後紛紛獻上祝福，即將臨盆在即的她，近來到醫院進行例行性檢查，沒想到得要年邁母親在背後推輪椅，讓她感性表示：「有媽的孩子真是寶，媽媽對你總是無限付出不求回報」。

李美萱近來由媽媽陪著到醫院做例行性檢查，門口警衛看她大腹便便，加上行動緩慢，詢問是否要坐輪椅代步，由於近來步行範圍只有「床到餐桌及沙發的距離」，因此便一口答應，坐上去後由平時走路相當快的母親從背後推，讓她直呼：「瞬間有種搭雲霄飛車的感覺」，但也感到不好意思表示：「有媽的孩子真是寶，媽媽對你總是無限付出不求回報」。

李美萱在臉書分享近來拍的孕婦寫真，只見她挺著即將臨盆的孕肚，與母親難得同框入鏡，只見母親輕撫她的孕肚，兩人更對著鏡頭擺出燦爛笑容，接著表示：「我也即將要成為新手媽媽，要邁向這個偉大的身分，特別喜歡這組和媽媽的合照，我最愛的媽媽與即將成為媽媽的我，很有意義的紀錄」。

對於她升格當媽進入倒數計時，網友也紛紛留言：「辛苦你了⋯⋯後期會辛苦一點！你媽媽一定也很開心要當外婆了」、「加油喔～後期寶寶會長得很快，會更辛苦」、「很經典，值得珍藏一輩子的合照」、「生完也需要坐輪椅比較方便喔」。