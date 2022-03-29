中天新聞轉型網路後節目型態更多元，所不變的是優於全台居冠的美女帥哥鋼鐵主播陣容，所承擔的是引領業界潮流的瞬息萬變流量壓力；其中型男簡至豪就曾在他的閒談節目《你的豪朋友》中聊到，對如何掌握「流量密碼」仍在摸索；而他的女神同事好朋友李珮瑄雖然自帶流量密碼，但繼去(2021)年新開《週末大爆卦》後，近日又承接《綠也掀桌》節目主持棒，能者多勞相當忙碌。李珮瑄前(27)日大玩抖音握棒熱舞，還拿吹風機幫自己做飄逸效果，什麼「偶像包袱」一秒全丟光；簡至豪則當綠葉合音伴舞，各種「很有事」的表情包笑翻網友。

「鯊鯊主播」李珮瑄前(27)日在IG分享15秒抖音短片，背景音樂是經典知名英文歌曲，畫面開頭是美女鯊鯊的長髮背影，但一轉身她就與小豪雙雙玩開了；只見鯊鯊一身淡粉藍白色系女神主播裝，但左手握著電捲棒當麥克風，右手拿吹風機朝著自己頭臉狂追，DIY營造「女神飄逸風」；而簡至豪如遊魂般上下起伏穿梭畫面，時而瞪眼吐舌、時而做鬼臉，既能俊美又能一秒搞笑，原來是這對好友的拿手好戲。

鯊鯊寫道：「好喜歡喔 #效果之王簡至豪」；網友爆讚：「長髮飄逸」、「兩位表情好豐富，太可愛了」、「被主播耽誤的演員 ~ 」、「真的笑爆了」、「好克難的女神風~」、「小豪非常盡責耶」、「哇 偶像 簽名」、「快組合起來成拍檔」、「這個high」、「哈哈哈讚欸 鯊鯊 小豪」、「我覺得這個組合很可以」、「認真大笑！喜歡」、「沒去當藝人太可惜了」、「我快笑死」、「簡直好」，1天逼近3千人爆笑點讚。

李珮瑄目前手上握有《綠也掀桌》、《週末大爆卦》兩個政論節目，她近日接受中時記者池宗玲訪問時比喻說：「如果以運動來比喻，《週末大爆卦》比較像是跑跑步機，《綠也掀桌》，就像是加強的重訓。」對她來說新聞工作就是在與時間賽跑，加上自己抗壓性很高，李珮瑄對於困境往往能泰然面對，並告訴自己「球來就打」，在忙碌的生活中，她也會靠煮菜抒壓，「做菜的過程裡，從備料到實際煮菜，會有一個跟自己沉澱、對話的過程，在這段時間裡，我可以好好的去傾聽與調整自己的心。」

（影片來源取自《中天電視》若有移除請見諒）

簡至豪與鯊鯊主播李珮瑄私下交情好，之前小豪曾在《你的豪朋友》中與李珮瑄視訊連線，讓素顏的她措手不及：「天啊！我好赤裸！」不過她素顏的模樣，也讓網友紛紛留言「素顏也漂亮！」、「根本看不出差別！」，而李珮瑄對於好友的新節目讚賞道：「不得不說你們做這個節目讓我覺得很新穎耶！」零距離與網友互動外，更一起談論「疫情宅家生活」、「新垣結衣結婚」、「寵物當家」等多元性主題。