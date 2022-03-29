奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）因不滿奧斯卡頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）開了愛妻潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）罹患脫髮症而頂光頭的玩笑，氣得他衝上台揮掌怒摑，威爾史密斯衝動之舉引發全球熱議，也讓「甜心主播」潘照文有感而發說：「這段新聞勾起我小時候的陰影回憶」，並在臉書寫出她藏了20年的黑歷史。

潘照文看完威爾史密斯揍人新聞事件，昨（28日）在臉書有感而發說：「不要拿別人的外表開玩笑，因為一點都不好笑！」威爾史密斯衝動之舉也勾起潘照文小時候的陰影回憶，潘照文表示，高中以前她的皮膚比較黝黑，「爸爸有一位朋友每回看到我總是嘲諷地說：『黑皮、黑皮（台語）』、『你皮膚怎麼這麼黑呀，一點也不像女生！』」

潘照文找出學生時期的大頭照，並表示：「黑皮膚加上暴牙，求學期間常對自己的外表很自卑」，至今20多年了，這段黑歷史始終都藏在潘照文心裡，同時，潘照文也呼籲：「不管今天人家是黑是白、是圓是扁，請別隨意的拿人家的外表做文章，也不要把低級幽默當有趣」。

最後，潘照文也以自身經歷鼓勵所有女性：「不管幾歲都不要放棄自己的外在，變美是一輩子的課題。」而網友看到潘照文學生照後紛紛驚呼：「女大18變，相由心生，現今的妳清秀美麗，加油」、「我印象妳很美阿！那時候還戴著牙套已經無法掩蓋你的光芒了」、「長大變女神」。