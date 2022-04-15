隔夜美股受到公債殖利率再次走升衝擊，科技股領跌，四大指數齊跌；逢耶穌受難日，當地時間周五美股休市，美股三大指數周線收黑，今日韓股市跟跌，美股期指續弱，台股在權值股中箭落馬下，指數開低一度重挫逾200點、摔下5日線，隨後跌幅收斂，啟動17100點攻防戰。

電子資金比重今不達4成，權值股今聚焦法說會後的台積電(2330)，股價看似叫好不叫座，台積電開低震盪、跌逾1.5%，最低觸561元，摔下5日線，也成為指數主要壓力；聯電(2303)跌幅也逾2%。大立光(3008)法說會，執行長林恩平直言，大4、5月不比3月好，今股價反應利空、跌幅擴大至2%。IC設計指標聯發科(2454)開低跌逾2%，股王信驊(5274)跌逾3%，股后矽力-KY(6415)則下挫5.8%，高價股譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)目前分別跌逾6%、4%。

台積電法說利多成空包彈，今股價不漲反跌，成為盤勢最大壓力，台股反彈遇壓，預計年線、月線17438點雙重壓力為接下來反彈延續關鍵，若反彈行情缺量逢高不宜過度追價，成交量以3千億元為指標。

傳產股今有不銹鋼、航運等逆勢有撐。貨櫃三雄相對大盤抗跌，長榮(2603)早盤黑翻紅、站穩盤上，萬海(2615)、陽明(2609)稍早漲幅落在0.5%~1%震盪、目前守在平盤。不鏽鋼族群則有鋼聯(6581)強勢登頂。

本土疫情拉警報，防疫概念成為領漲指標，快篩國家隊正式成立，寶齡富錦(1760)、瑞基(4171)、ABC-KY(6598)、醫材廠雃博(4106)盤中高掛漲停。

分析師認為，俄烏情勢未見明朗，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高，聯準會主席及多位官員支持5月升息2碼，且最快6月啟動縮表。大陸疫情持續擴大，上海、昆山封城時間延長，台廠4月營收恐受衝擊，再加上半導體股需求出現雜音，指數預期無太大空間。