隔夜美股主要指數漲跌互見，受到網飛崩跌35%打擊，那斯達克指數大跌逾1%，在美國掛牌的中概股亦表現疲弱，受此影響，周四香港恆生指數開低走低，目前下跌1.17%，為20700.66點。國企股(H股)跌1.53%，為6989.68點。

由中概股組成的金龍中國指數在美股隔夜市場重挫4.8%，創下3周來最大跌幅。

恆生科技股指數目前大跌3.1%，報4,007.24點。所有成份股中，僅ASM太平洋和舜宇光學走高，分別上漲3.1%和漲0.5%。ASM太平洋上季獲利成長57%。

萬國數據跌8.358%，在恆生科技股指數中跌幅最大，其次為阿里健康跌5.2%。

美團遭聯合創始人王慧文減持，股價大跌5.18%。

汽車股走弱，理想汽車跌4.6%，小鵬汽車跌4.9%。

中海油目前跌3.6%，稍早前一度漲逾4%。該公司A股今天首日掛牌，股價曾飆漲逾40%。