大陸暫停我鳳梨釋迦與蓮霧輸入後，農委會以外銷、內銷、加工等3支箭試圖打破困境，農委會主委陳吉仲11日表示，截至目前鳳梨釋迦外銷已經超過4000公噸，希望月底能達到5000公噸的目標，鳳梨釋迦一事上已窮盡一切辦法，會透過冷鏈加工，讓月底採收的鳳梨釋迦可以順利出口。（季志翔攝）

去年9月農委會主委陳吉仲曾表示，111年鳳梨外銷從採收、洗選到包裝將採全自動化、機械化。然而4月已經進入鳳梨主產季，放眼望去鳳梨田間幾乎仍是人力採收，全機械化採收的承諾似乎已然跳票。陳吉仲表示，全自動化、機械化「包括」從燻蒸、洗選、分級、包裝、冷鏈流程，但對於採收部分則未正面回應。

在智慧農業快速發展下，農業自動化、機械化對於解決勞動力不足、農作生產效率有所助益，也成了國際農業的趨勢，去年9月陳吉仲參加「農業金融研討會」時表示，今年起鳳梨的外銷從採收到包裝將採全自動化和機械化。

立法院經濟財政聯席會今(11)日審查「農業保險法第十條條文修正草案」案，問及今年起採收、洗選到包裝全自動化、機械化，鳳梨田採收仍是人力為主，包裝也僅半機械化為主，承諾是否已經跳票。

陳吉仲受訪表示，全自動化、機械化包括燻蒸、洗選、分級、包裝、冷鏈，現在已經執行到位。

然而陳吉仲對於「採收」部分卻未正面回應，他說，自動化、機械化會針對比較缺工的部分積極投入，這塊本來就要投入更多資源，例如桃園青農組成的機械團平地茶葉的機械化採收也已經在推動。