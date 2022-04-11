三星新推出旗艦機Galaxy S22，原想與iPhone 13抗衡，不料S22卻爆出「降速門事件」，內建的GOS遊戲優化服務被發現會限制手機性能，因此慘遭南韓消費者灌爆負評，售價跟著直直落，韓國電信商將其售價從99.9萬韓元（約2.56萬台幣）降至54.9萬韓元（約1.41萬台幣），三星新機爆致命缺失，大客戶高通也緊急將下一代「Snapdragon 8 Gen 1 Plus」晶片轉單台積電，傳出最快5月問世。

根據《THE EXPRESS TRIBUNE》報導， S22被灌爆負評，南韓消費者主要抱怨三星的遊戲最佳化服務（GOS），GOS當初是為防止機身過熱，卻導致遊戲期間自動限制手機性能，在使用其他高性能應用時也是如此，性能檢測工具Geekbench發現，GOS令S22的處理器降速多達46%。

S22預購一度開出紅盤，在發布後六週內就在韓國銷售了100萬支手機，比前一代快兩周達到這一目標，但消費者使用體驗不佳，抱怨三星在廣告中自誇S22是該公司歷來最強大手機，已發起集體訴訟，韓國公平交易委員會已在上月對三星展開調查。三星方面則表示已發布更新，允許用戶在沒有安全風險的情況下，讓GOS失靈，並承諾將繼續投資在軟硬體的創新。

反觀去年10月開賣的iPhone 13在南韓售價依舊有撐，至少109萬韓元（約2.81萬元台幣）起，iPhone 13銷售不俗，獨家代工晶片的台積電受惠，高通也轉而求助台積電，將下一代「Snapdragon 8 Gen 1 Plus」晶片轉單台積電。

三星的晶圓代工競爭力也備受市場質疑，據悉，三星電子5奈米以下先進製程良率僅有台積電的一半，因良率低於預期，輝達新一代GPU「H100 GPU」也已計畫利用台積電的4奈米製程技術生產。

不過台積電近期股價表現弱勢，費城半導體指數上週五下挫2.42%，台積電終場下跌9元收在558元；三星股價同樣疲弱不振，日前公佈2022年第一季財報，營收年增17.76％達77兆韓元（約新台幣1.82兆元），創下單季最高紀錄，不過今年迄今股價已下跌超過13%。