證交所統計，外資上周賣超830億元，其中，賣超聯電（2303）16.61萬張最多，另買超中信金（2891）6.51萬張最多；累計今年來賣超5,528億元，外資對台股持股市值占比也掉到41％以上，創2019年10月1日來新低，以台股今天股匯雙雙大跌來看，外資將持續大提款、大賣超。

證交所統計，上周外資在集中市場賣超830.24億元，另統計自2022年年初至4月8日止，外資累計賣超為5,528.13億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21.97兆元，周市值減少7,266.71億元。

證交所統計，外資持有台股市值占比為41％，CMoney統計為40.82％，創下2019年10月1日以來新低。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市股為：中信金買超65,090張、長榮航買超56,192張、開發金買超47,794張；賣超最多的前三名上市股為：聯電賣超166,081張、群創賣超60,035張、台積電賣超54,029張。