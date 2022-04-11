南亞科(2408)周一盤後召開線上法說會，公佈2022年第一季截至3月31日之自行結算合併財務報告。南亞科3月營收67.40億元，年增5.20%、月增4.78%。公司第一季營業收入為新台幣199.46億元，季減6.8%、月增12.5%，寫下同期最佳。第一季DRAM平均售價季減中個位數字百分比，銷售量季減1%。新台幣貶值造成匯兌有利影響營收0.5%。

第一季營業毛利為新台幣87.50億元，毛利率43.9%，季減5.5個百分點、年增14.8個百分點。營業利益為新台幣62.62億元，營業利益率31.4%，季減6.1個百分點、年增14.3個百分點。本期稅後淨利為新台幣65.50億元，季增30.2%、年增15.3%，淨利率32.8%。單季每股盈餘為新台幣2.11元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.97億股計算)。相較去年第四季的2.08元、去年同期的0.88元成長。截至2022年3月31日，每股淨值新台幣58.45元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

2022年度資本支出預算以不超過新台幣284億元為上限，其中包含10奈米級製程技術量產、新廠、研發及一般性等資本支出。董事會通過擬配發現金股利總額新台幣114.7億元，每股現金股利約新台幣3.7元，大約去年獲利50%，將提請5月26日股東會核准。

目前整體市況，今年第二季雲端伺服器續強、消費型電子市場穩健、手機及PC市場受到季節性、通膨及區域政治不確定因素影響需求趨緩。供應鏈長短料狀況下半年看好逐步改善，下半年DDR5產出增加。而2022年下半年市況需觀察俄烏情勢發展、通膨及COVID封城等影響整體終端需求。

在供給方面，供應商庫存相對健康，仍須留意各供應商動態資本支出影響供給量成長。

在需求方面，伺服器方面，雲端資料中心需求持續領先成長，DDR5下半年小量導入市場。5G智慧手機滲透率提高，搭載量增加，惟手機整體成長趨緩。PC版圖，在商務及電競機種需求增加、消費型機種需求減緩，通膨壓力增溫影響消費力道。而消費型電子終端產品，網路通訊、智慧穿戴、智慧家庭等需求穩健；車用仍受供應鏈影響。整體需求方面，總經理李培瑛表示，需求有正有負，表現穩健，但觀察國際局勢、通膨，以及疫情造成終端需求減緩。