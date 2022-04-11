華航集團（2610）客、貨運雙成長，帶動3月合併營收達123.03億元，月增15.2％、年增18％，寫三年來同期高點，貨運收入再破百億；累計第一季營收372.38億元、年增33.81％。展望第二季，海運塞港持續，大陸疫情造成缺工、缺料，華航預期市場艙位需求若渴，支撐運價維持高檔。

華航3月營收組成，貨運收入107.09億元，月增15.24％、年增16.58％，在出口艙位維持高裝載率，運價保持高檔，致使3月貨運營收月增率、年增率雙雙成長；客運收入6.88億元、年增17.21％，隨各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，帶動整體客運收入也較去年同期增加。

華航表示，新型變種病毒擴散，促使防疫物資需求增加，在海運持續壅塞下，海轉空效應延續，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨等需求殷切，帶動3月貨收再登百億高峰；再者，俄烏戰爭導致往返歐洲艙位需求增溫，華航有效整合客、貨機運能配置，加強歐洲線與區域線佈局策略奏效。

此外，大陸自3月中起執行區域封控措施，深圳、上海接連管控，短期大陸出口艙位雖略有縮減，但未有大量移轉出貨情況，整體大陸地區航空貨運價格仍維持水準，3月大陸地區出口貨量及營收均較去年同期明顯成長。近來因應上海防疫措施，華航調整載客航班，客機載貨及貨機運行則照原定班表飛航，近期接獲美洲地區防疫物資相關包機需求。

展望第二季貨運市場，受大陸疫情封控影響，華航預估臨時性包機市場將更加熱絡，整體運價可望維持相對高檔，高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨需求，對空運市場有相當支撐力道。