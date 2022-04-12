亞果遊艇集團與中信金融管理學院攜手為海洋教育向下扎根，今(12日）於安平亞果遊艇城舉辦締結MOU記者會，台南市長黃偉哲也特地到場支持，與教育局長鄭新輝、亞果集團董事長侯佑霖、中信金融管理學院校長沈光訓等人共同見證，透過產學合作共同帶動台南市教育體育觀光發展。

台灣是個先天地理條件優渥的海洋國家，近年亞果遊艇不斷推廣海洋休憩，並與南市各級學校合作，培訓水上運動人才，亞果遊艇集團這次與中信金融管理學院共同締結遊艇休憩及帆船課程MOU合作，希望能培養更多樣化人才，帶領學子與國際接軌。

台南市長黃偉哲表示，台灣是四面環島的海洋國家，海洋休憩的發展是很重要的一環，亞果集團侯董事長洞燭機先，在台南安平投資遊艇碼頭、發展海洋休憩事業，並結合中信金融管理學院，從小開始扎根，培養更多面向海洋的專業人才，也讓南市的海洋休閒教育能夠更上一層樓。

亞果集團董事長侯佑霖說，向海洋致敬是政府的重要政策，但如何落實才是重點，興建碼頭、購置遊艇的硬體面，透過資金的投入就能完成，但培養海洋休憩的人才並非一蹴可幾，因此亞果近年來陸續贊助台南西門實驗小學帆船隊、與瀛海中學合作推行海洋教育課程，並贊助大專院校帆船隊，與高雄科技大學合作產學專班、支援各式帆船賽事等，讓孩子們從認識海洋到愛上海洋。

亞果集團董事長侯佑霖現場也贈送西門國小帆船隊30個行李箱，象徵對選手們向外征戰的支持與鼓勵，而亞果集團之前也前往中信金融管理學院舉行實習招募說明會，暑假期間將釋出水手、船務行政人員、會員服務相關人員等需求名額，讓大三、四學生參與實習，為未來職涯發展方向提早作準備，在大學畢業前即與業界接軌。除了實習機會，後續也將雙方共同討論，就適當主題開設帆船學習課程，進入大學培養遊艇休憩專業人才，打造完善的產業生態系，讓海洋休憩產業在台灣更加蓬勃發展。